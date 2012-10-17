У Бойка розробили заходи щодо захисту внутрішнього ринку нафтопродуктів

Міністерство енергетики і вугільної промисловості направило в Міністерство економічного розвитку і торгівлі свої пропозиції щодо захисту вітчизняного ринку нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр Юрій Бойко у середу, 17 жовтня, перед засіданням уряду.

"Зараз Міністерство економічного розвитку і торгівлі розглядає наші пропозиції для того, щоб захистити внутрішній ринок нафтопродуктів, - сказав Ю.Бойко.

Міністр не уточнив, про які заходи йдеться, однак висловив упевненість, що захисні заходи будуть втілені у життя.

Як повідомляв раніше УНІАН, у вересні Ю.Бойко під час відвідання Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів.

Наприкінці 2011 року уряд Миколи Азарова, після тривалої дискусії, відмовився від ідеї введення мита на імпорт нафтопродуктів.

Проте вже у липні 2012 року прем'єр М.Азаров заявив, що українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.

На думку М.Азарова, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання у рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Окрім цього, підкреслив М.Азаров, рішення, пов'язане з введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, однак підняття цін на нафтопродукти».

На даний час з шести найбільших українських НПЗ працює лише один – Кременчуцький. Інші зупинені через збитковість, оскільки операторам ринку палива вигідніше завозити до України вже готові нафтопродукти, ніж переробляти нафту усередині країни.

Зокрема, навесні зупинився найбільший в Україні Лисичанський нафтопереробний завод, що перебуває у власності ТНК-ВР.

На початку жовтня голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк заявив, що ТНК-ВР продала Лисичанський НПЗ, проте не повідомив кому. Офіційна інформація щодо цієї операції відсутня.