Британська ВР може продати свою частку в ТНК-ВР компанії «Роснафта»

Головним претендентом на купівлю 50% частки британської нафтогазової компанії BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР є державна нафтова компанія РФ «Роснафта», повідомляє агентство Bloomberg.

«Роснафта», яка залучила 15 млрд дол. кредиту для фінансування цієї операції, за підтримки РФ уряду, є лідером», - повідомляє агентство з посиланням на людину, близьку до джерела.

«Придбання половини ТНК-ВР зробить «Роснафту» найбільшим виробником сирої нафти, який публічно торгує у світі», - сказано в повідомленні агентства.

«Термін переговорів британської ВР з консорціумом російських бізнесменів AAR щодо можливого викупу частки британців у ТНК-ВР російськими акціонерами закінчується в середу», - повідомляє РІА «Новости».

Також у повідомленні агентства РІА «Новости» наголошується, що, незважаючи на те, що російська сторона вже окреслила своє бажання продати власну частку в ТНК-ВР, формально до кінця дня вона ще може заявити про намір скористатися переважним правом викупу акцій ВР.

У даний час по 50% ТНК-ВР належать британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - "Ренове" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватника).

Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Комерс» - керівний центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; ПрАТ «ЛІНИК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).