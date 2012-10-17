Rompetrol відновлює регулярні постачання преміум-бензинів до України

Після завершення чергового етапу модернізації НПЗ Petromidia (Констанца, Румунія), The Rompetrol Group відновлює регулярні постачання нафтопродуктів на український ринок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відповідно до повідомлення, партнерами The Rompetrol Group в маркетингу нафтопродуктів в Україні вже є «Альянс Ойл Україна» (постачальник у мережу АЗС Shell); «Паралель»; «Сокар Енерджі» (бренд SOCAR) та інші провідні гравці преміум-сегменту українського ринку.

«Висока якість нафтопродуктів The Rompetrol Group відповідає очікуванням найвимогливіших споживачів і стане додатковою конкурентною перевагою для наших партнерських мереж у преміум-сегменті», – сказано в повідомленні з посиланням на слова генерального директора «Ромпетрол-Україна» Андрія Кузьменка.

Також у повідомленні наголошується, що контроль якості пального на всіх етапах логістичного ланцюжка в Україні за замовленням Групи здійснюється міжнародною лабораторією Inspectorate, а безпосередньо на нафтобазах і АЗС – лабораторіями партнерських мереж.

«Відповідність найвищим очікуванням наших клієнтів – це ключовий елемент маркетингової стратегії The Rompetrol Group на європейському ринку», – наголосив А.Кузьменко.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ромпетрол-Україна», як нафтотрейдингова компанія, почало свою діяльність в Україні у вересні 2006 року. Офіс компанії розташовувався в Одесі. Основне завдання компанії – маркетинг нафтопродуктів НПЗ Petromidia на українському ринку.

ТОВ «Ромпетрол-Україна» є частиною The Rompetrol Group – мультинаціональної нафтової компанії, яка працює в 13 країнах, маючи активи у Франції, Румунії, Іспанії і Південно-Східній Європі. The Rompetrol Group реалізує нафтопродукти на більш як 1100 АЗС в європейських країнах.

НПЗ Petromidia потужністю 5,0 млн. т/р виробляє бензин і дизпальне (2,5 і 1,4 млн. т/р) стандарту Євро-5, реактивне пальне, LPG, сірку й інші продукти нафтохімії. У 2012 році була збільшена потужність переробки з 3,5 до 5 млн. т/р і введена в лад установка м'якого гідрокрекингу (вартість проекту 170 млн. дол.), яка дала змогу збільшити виробництво дизпального і вийти на найбільш високий показник виходу світлих нафтопродуктів у Чорноморському регіоні, – 84%.

100% акцій The Rompetrol Group належить казахстанській національній нафтогазовій компанії «Казмунайгаз».