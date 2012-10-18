Україні не уникнути підвищення цін на газ для населення - експертна оцінка

Україна навряд чи зможе уникнути підвищення цін на газ і тепло для населення, оскільки, підписавши Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, українська влада апріорі взяли на себе зобов'язання підвищити тарифи.

Про це УНІАН заявив директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Разом з тим експерт звернув увагу на те, що влада зможе знайти взаєморозуміння у населення по тарифній політиці, якщо запропонує прозоре вирішення соціальної проблеми.

«Зрозуміло, що це великі ресурси, але важливо почати - зробити попереджуючий механізм. Не заднім числом щось ввести, а потім почати компенсувати, а відразу продумати механізми, які дозволили б малозабезпеченим платити за комунальні послуги, щоб це (платежі - УНІАН) не було шоково», - додав В. Юрчишин.

Він також відзначив важливість розуміння економії ресурсів та прозорості надання адресної допомоги. «Вкрай важливо, щоб допомога не стосувалася багатьох людей, великих чиновників, провідних політиків. Якщо люди побачать, що політики або керівники вищої ланки не сідають на пільги, то і ставлення до такого механізму (підвищення тарифів - УНІАН) буде спокійнішим», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня Міжнародний валютний фонд в черговий раз звернув увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим, йдеться в оприлюдненому Фондом звіті. Експерти МВФ відзначали, що практика продажу газу за заниженими цінами приводить до розбалансування фінансового стану державного енергохолдингу "Нафтогаз України", який завершив 2011 рік з витратами у розмірі 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Меморандум про економічну та фінансову політику (МЕФП) був узгоджений українською стороною та місією Міжнародного валютного фонду за результатами її роботи в Києві з 1 по 14 лютого 2011 року.