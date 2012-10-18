У двох областях України через негоду знеструмлено 48 населених пунктів
09:02, 18 жовтня 2012Енергетика
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18 жовтня вночі через негоду (дощ, сильні пориви вітру) спрацювали автоматичні системи захисту ліній електропередач і було знеструмлено 48 населених пунктів у двох областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС, без світла залишилися 45 населених пунктів у Київській області та 3 - у Житомирській.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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