На світових торгах у четвер, 18 жовтня, нафта продовжує торгуватися різноспрямовано на тлі статистики зі США, а також рішення банку Goldman Sachs погіршити прогнози вартості "чорного золота".

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,02, долара, або на 0,02%, - до 92,10 долара за барель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на Лондонській біржі IСE збільшилася на 0,29 долара, або на 0,26%, - до 113,51 долара за барель.

Кількість нових будинків у США у вересні становила 872 тисячі, що на 15% більше за переглянутий показник за серпень (758 тисяч). Аналітики чекали збільшення лише на 2,7% - до 770 тисяч, передає Bloomberg.

Крім того, банк Goldman Sachs вирішив погіршити відразу на 15% прогноз щодо збільшення вартості нафти марки Brent - до 110 доларів за барель зі 130 доларів за барель у 2013 році. Короткостроковий прогноз щодо динаміки цін на рівні 120 доларів залишено без змін.