Україна скоротила за 9 місяців видобуток газу на 0,3%, переробку нафти - на 48,7%

Видобуток природного газу в Україні в січні-вересні 2012 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,3% - до 14,3 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу у вересні поточного року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,8 % - до 1,5 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські компанії скоротили до попереднього року видобуток природного газу на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України», «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.

Уряд України, згідно з оприлюдненим у червні проектом Оновлення Енергетичної стратегії, планує до 2030 року збільшити щорічний видобуток газу до 30-47 млрд куб. м.

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Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-вересні 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,4 млн тонн, що на 48,7% менше показника аналогічного періоду 2011 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією статистичного відомства, виробництво бензину моторного в країні за дев'ять місяців 2012 року скоротилося, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, на 40,1% до 1,292 млн тонн, виробництво дизельного пального для транспорту впало на 45,9% до 1,097 млн тонн, а мазуту – на 61,6% до 623 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні знаходиться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді наразі ведеться дискусія про необхідність введення митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів для стимулювання вітчизняної нафтопереробки.