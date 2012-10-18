Третій енергоблок Південно-Української АЕС підключено до мережі після ремонту

Після позапланового відключення 11 жовтня енергоблок №3 Південно-Української АЕС підключено до енергомережі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, підключення було проведене сьогодні о 9-й годині 52 хвилини.

«Устаткування першого і другого енергоблоків працює без зауважень в заданому режимі», - говориться в повідомленні.

Радіаційний фон на проммайданчику Південно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, які були заміряно до пуску атомної станції, і на 18 жовтня становитьє 11,9 мкР/год.

Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня цього року на Хмельницькій АЕС другий енергоблок позапланово було відключено від мережі для усунення несправностей.

Станом на 18 жовтня на другому блоці Хмельницької АЕС тривають ремонтні роботи.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва більш як 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.