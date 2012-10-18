«Чорноморнафтогаз» завершив капітальний ремонт двох свердловин

Великий український добувач газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» завершив проведення капітального ремонту двох свердловин Архангельського родовища, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, свердловини №10 і №17, на яких проведено капремонт Архангельського родовища, експлуатувалися компанією «Чорноморнафтогаз» вже 20 років. В результаті такої тривалої експлуатації і відповідного виснаження газоносних пластів дебіт кожної свердловини становив до капремонту менше 1000 куб. метрів газу на добу.

«Завдяки застосуванню сучасних технологій ремонту газових свердловин, за менш ніж місяць свердловини №10 і №17 були відремонтовані, видобуток було переведено з виснажених на вищерозміщені горизонти, і як результат сьогодні дебіт двох свердловин становить майже 80 тис. куб. метрів газу на добу, тобто виріс практично у 40 разів», - сказано в повідомленні з посиланням на заступника голови правління «Чорноморнафтогазу» Олександра Кацубу.

Також О. Кацуба зазначив, що протягом наступних двох тижнів «Чорноморнафтогаз» планує завершити ремонт свердловини №11 Архангельського родовища, де очікуються аналогічні результати зростання видобутку газу.

Довідка УНІАН. Архангельське газове родовище на шельфі Чорного моря введено в експлуатацію в 1992 році.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.

У січні-вересні 2012 року «Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток природного газу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 14,7% кубометрів.

Всього за дев'ять місяців було видобуто 843 мільйони кубометрів.