«Чорноморнафтогаз» отримав від «Нафтогазу» черговий кредитний транш

Великий український добувач газу ДАТ «Чорноморнафтогаз» (АР Крим, Сімферополь) отримав черговий кредитний транш у розмірі 20 млн грн від материнської компанії «Нафтогаз України».

Про це йдеться в повідомленні «Чорноморнафтогазу» в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Дата зарахування грошей на рахунок - 16 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, ДАТ «Чорноморнафтогаз» відкоригувало суму кредитної лінії від НАК «Нафтогаз України», яка становить 2 млрд 395,75 тис. грн.

«Чорноморнафтогаз» уклав кредитний договір з «Нафтогазом» 18 квітня 2012 р., а 19 квітня отримав перший транш у рамках зазначеної кредитної лінії - 100 млн грн.

Кредит надається на безвідсотковій основі з метою фінансування заходів з реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів з технічного розвитку, ремонту та модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості.

Раніше, в червні 2011 р. «Нафтогаз» і «Чорноморнафтогаз» вже підписували договір про надання кредиту на 1,278 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатні і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: природного газу - 58,56 млрд куб. м, газового конденсату - 1231 тис. тонн, нафти - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».