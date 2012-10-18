ДТЕК залучив 416 млн євро кредиту

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, уклав угоду щодо залучення клубної синдикованої кредитної лінії на суму 416 млн євро на реалізацію проектів з модернізації виробничих потужностей.

Про це повідомляє прес-служба компанії ДТЕК.

Згідно з повідомленням, дана кредитна лінія організована Sberbank CIB, «Газпромбанк», ING Bank NV і UniCreditBank Austria AG.

В рамках надання кредитної лінії передбачено 2 транші терміном 3 і 5 років.

«Кошти, отримані від залучення синдикованого кредиту, будуть спрямовані на фінансування проектів модернізації виробничих потужностей ДТЕК та інші цілі», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні було зазначено, що ING Bank NV виступив агентом з документації, UniCreditBank Austria AG - інформаційним агентом.

«Виробничі підприємства ДТЕК потребують докорінної модернізації», - наголошується в повідомленні компанії з посиланням на слова директора з фінансів ДТЕК Всеволода Старухіна.

Довідка УНІАН. ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.