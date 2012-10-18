Росія розпочала розробку проекту заводу з фабрикації ядерного палива в Україні

Москва. Державний спеціалізований проектний інститут (ДСПІ, Росія) приступив до проектування заводу з фабрикації ядерного палива в Україні.

Про це УНІАН повідомили в медіа-центрі ВАТ «Атоменергомаш».

«Робота буде виконана у встановлені терміни: розробка проектної документації заводу повинна бути закінчена до травня 2013 року, а першої черги робочої документації проекту - до кінця 2014 року», - заявив директор ВАТ «ДСПІ» Ілля Вергізаєв.

Підприємство з виробництва ядерного палива проектується з урахуванням суттєвої різниці в нормативно-технічній базі, принципах побудови складних капітальних об'єктів у Росії та Україні, також враховується віддаленість виконавців один від одного. При створенні українського ядерного заводу будуть використані сучасні технології, якими зараз володіє Росія. Відповідно до принципів Виробничої системи «Росатом» (ВСР), співробітники ВАТ «ДСПІ» роблять ставку на мінімізацію площі, кількості обслуговуючого персоналу та економію енергоресурсів.

Зазначається, що рішення про створення спільного підприємства (СП) Державного концерну «Ядерне паливо» (Україна) і Паливної компанії Росатому «ТВЕЛ» було прийнято у вересні 2010 року. Будівництвом ядерного об'єкта займається ВАТ «ТВЕЛ», проектуванням - ВАТ «ДСПІ» спільно з ДП «УкрНДПРІпромтехнології».

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Україні в районі селища Смоліне (Кіровоградська область) розпочато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50% +1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській - 74 999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50% +1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.