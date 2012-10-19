«Чорноморнафтогаз» одержав від «Нафтогазу» черговий кредитний транш на 46 млн грн

Великий український видобувник газу – державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (АР Крим, Сімферополь) одержав черговий кредитний транш у розмірі 46 млн грн від материнської компанії «Нафтогаз України».

Про це сказано у повідомленні «Чорноморнафтогазу» в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Дата зарахування грошей на рахунок – 15 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, ДАТ «Чорноморнафтогаз» відкоректував суму кредитної лінії від НАК «Нафтогаз України», яка становить 2 млрд 395,75 тис грн.

«Чорноморнафтогаз» уклав кредитний договір з «Нафтогазом» 18 квітня 2012 р., а 19 квітня одержав перший транш у рамках вказаної кредитної лінії – 100 млн грн.

Кредит надається на безвідсотковій основі з метою фінансування заходів щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування чинних родовищ, заходів щодо технічного розвитку, ремонту і модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості.

Раніше, в червні 2011 р. «Нафтогаз» і «Чорноморнафтогаз» уже підписували договір про надання кредиту на 1,278 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» перебуває 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: природного газу – 58,56 млрд куб. м, газового конденсату – 1231 тис. тонн, нафти – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».