«Нафтогаз» викупить у трьох банків ОВДП на 6,5 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у публічних акціонерних товариств - «Ексімбанк», «Акціонерний комерційний банк «Київ» і «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» на суму майже 6,5 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні про акцепт відповідних торгів, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, в «Ексімбанку» ОВДП були реалізовані дев'ятьма лотами на суму близько 5,2 млрд грн, а у «Києва» - одним лотом на суму 0,27 млрд грн, у банку «Фінансова ініціатива» - трьома лотами на суму близько 1 млрд грн.

Всі пропозиції акцептовані 18 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.