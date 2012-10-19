Україна з початку року знизила споживання газу на 15%

Споживання газу в Україні з початку року знизилося на 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю, 19 жовтня, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Наступного року Україна має намір знизити споживання газу на 12% порівняно з поточним роком», - сказав Ю.Бойко.

Також міністр відзначив, що зниження споживання газу вдалося досягти за допомогою повного переведення більшості електростанцій на вугілля.

«Поточного року вдалося заощадити 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже усіх ТЕЦ на вугілля», - відзначив Ю.Бойко.

На запитання журналістів про ціну газу в першому кварталі 2013 року міністр відповів, що готовий буде дати відповідь найближчим часом після ухвалення бюджету наступного року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, споживання газу в Україні у січні-липні 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 7,3% - до 32,960 млрд куб. м.

У вересні держкомпанія «Укртрансгаз» повідомила про скорочення за вісім місяців 2012 року імпорту газу з Російської Федерації до 21,5 млрд куб. м, що на 34% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Ю.Бойко заявляв про плани скоротити в 2012 році імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів з 40 мільярдів у 2011 році і порівняно з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.