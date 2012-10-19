У Мінську проходить 42-ге засідання Електроенергетичної ради СНД

Сьогодні в Мінську проходить 42-те засідання Електроенергетичної ради СНД, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Так, на порядку денному засідання питання розвитку інтеграційних процесів у сфері електроенергетики держав Співдружності, зокрема: про хід підготовки енергосистем держав Співдружності до роботи в осінньо-зимовий період 2012–2013 рр.; про ситуацію в енергосистемах держав Центральної Азії; про хід розробки проекту Переліку і принципів формування системних і допоміжних послуг у рамках синхронної зони ЄЕС/ОЕС; про проект Порядку врегулювання відхилень від узгоджених значень міждержавних перетікань електричної енергії; про проект Міждержавного стандарту «Організація роботи з персоналом в електроенергетиці держав - учасниць СНД»; про співпрацю Електроенергетичної ради СНД з ЄВРЕЛЕКТРИК та іншими міжнародними енергетичними організаціями і низка інших питань.

Засідання проходить за участю президента Електроенергетичної ради СНД – міністра енергетики Російської Федерації Олександра Новака, голови Виконавчого комітету Електроенергетичної ради СНД Євгена Мішука, міністра енергетики Республіки Білорусь Олександра Озерця, а також делегацій органів управління електроенергетикою і електроенергетичних компаній Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, Узбекистану, України і представників Виконавчого комітету СНД.

Довідка УНІАН. Електроенергетична Рада СНД створена відповідно до Угоди про координацію міждержавних відносин у сфері електроенергетики СНД від 14 лютого 1992 року і є галузевим міжурядовим органом СНД.

На даний час вісім з одинадцяти національних енергосистем держав Співдружності здійснюють синхронну паралельну роботу. Крім того, об'єднання енергосистем СНД працює паралельно з енергосистемами Латвії, Литви, Естонії, Монголії і Грузії. Здійснюється обмін електроенергією за іншими схемами з енергосистемами Норвегії, Фінляндії, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Туреччини, Ірану, Афганістану і Китаю.