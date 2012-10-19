До завершення угоди з купівлі ТНК-BP говорити про активи в Україні рано – «Роснафта»

До завершення переговорів про купівлю «Роснафтою» 50% частки британської нафтогазової компанії BP plc (British Petroleum) у ТНК-ВР говорити про активи в Україні передчасно.

Про це УНІАН повідомив начальник управління інформаційної політики «Роснафти» Андрій Кнутов.

«Зараз ми не коментуємо навіть саму угоду, а вже про якісь додаткові речі можна буде говорити тільки після того, як ці події відбудуться. Зараз говорити про це передчасно», - сказав А.Кнутов.

Як повідомляв УНІАН, головним претендентом на купівлю 50% частки британської нафтогазової компанії BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР є державна нафтова компанія РФ «Роснафта».

Придбання половини ТНК-ВР зробить «Роснафту» найбільшим виробником сирої нафти, який публічно торгує у світі .

Термін переговорів британської ВР з консорціумом російських бізнесменів AAR щодо можливого викупу частки британців у ТНК-ВР російськими акціонерами закінчився у середу, 17 жовтня.

У даний час по 50% ТНК-ВР належать британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - "Ренове" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватника).

Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Комерс» - керівний центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; ПрАТ «ЛІНИК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).