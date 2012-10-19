«Роснафта» займеться Лисичанським НПЗ у разі купівлі його у ТНК-ВР – російський експерт

«Роснафта» найімовірніше займатиметься модернізацією Лисичанського НПЗ у разі придбання 50% частки британської нафтогазової компанії BP plc (British Petroleum) у ТНК-ВР.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор Центру політичної інформації (Росія) Олексій Мухін.

«Ігор Сєчін періодично намагається побудувати НПЗ у Росії. Якщо у розпорядженні «Роснафти» з'явиться НПЗ в Україні, то необхідність його будівництва в Росії відпаде», - сказав О.Мухін.

За його словами, за такої ситуації російська сира нафта відправлятиметься на Лисичанський НПЗ, а вироблений бензин повертатиметься до Росії, продаватиметься в Україні і третіх країнах.

«Йдеться про економічну інтеграцію двох країн, а не про залежність України від Росії, скоріше навпаки, адже виробничі потужності на вашій території», - сказав він.

«Швидше за все, якщо «Роснафти» придбає активи в Україні, то їх модернізуватиме найшвидшими темпами. За будь-якої ситуації Україна залишиться тут у виграші», - вважає експерт.

Він відзначив, що ситуація між акціонерами ТНК-ВР - «патова» і, відповідно, вкладатися в модернізацію вони точно не будуть, а у разі зміні власника ймовірність модернізації дуже велика.

При цьому він повідомив, що поки «Роснафта» державна компанія, проте вже найближчим часом розглядатиметься питання про її приватизацію.

Як повідомляв УНІАН, головним претендентом на придбання 50% частки британської нафтогазової компанії BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР є державна нафтова компанія РФ «Роснафта».

Придбання половини ТНК-ВР зробить «Роснафту» найбільшим публічно торгуючим у світі виробником сирої нафти.

Термін переговорів британської ВР з консорціумом російських бізнесменів AAR щодо можливого викупу частки британців у ТНК-ВР російськими акціонерами закінчився в середу, 17 жовтня.

На даний час по 50% ТНК-ВР належить британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-груп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - "Ренове" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватника).

Довідка УНІАН. Бізнес-групи ТНК-ВР в Україні представлені такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Комерс» - керівний центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; ПрАТ «ЛІНИК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).