Білоруси платитимуть за електроенергію 100% до кінця 2016 року

Білоруський уряд планує до кінця 2016 року довести рівень тарифів на електроенергію для населення до 100% її вартості.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко на черговому засіданні Електроенергетичної ради СНД, яке відкрилося у п'ятницю в Мінську.

«У тарифах ми йдемо до поступового зближення вартості електроенергії для населення і промислових споживачів. До кінця 2016 року ми до ста відсотків компенсації населенням вартості електроенергії, я думаю, прийдемо», - сказав В.Семашко.

Раніше в уряді Білорусі заявляли, що в 2013 році в електроенергетиці почнеться поступовий відхід від перехресного субсидування, це повинно привести до вирівнювання тарифів на енергоносії між промисловими споживачами і фізособами. Згодом, у зв'язку з кризою на валютно-фінансовому ринку Білорусі в 2011 році і пов'язаним з нею падінням рівня доходів населення, терміни відходу від перехресного субсидування переносилися на 2014 рік.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день громадяни Білорусі платять 39,6% вартості електроенергії, 16,8% - вартості тепла і 29,1% - природного газу.