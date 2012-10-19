Coal Energy залучить у ЄБРР 70 млн дол. кредиту

Холдингова вуглевидобувна компанія Coal Energy, що володіє десятьма шахтами в Україні, має намір залучити кредит на суму 70 млн дол. у Європейського банку реконструкції та розвитку, йдеться в звіті компанії.

Згідно з повідомленням, залучені кошти планується направити на фінансування діяльності з утилізації відходів вуглезбагачення, будівництво об'єктів зі збагачення вугілля на шахті імені Святої Матрони Московської, і механізацію шахти ім. В. І. Чапаєва. Як повідомляв раніше УНІАН, наприкінці вересня компанія Coal Energy заявляла про зниження довгострокових цілей виробництва.

Coal Energy припускає, що видобуток вугілля в 2012/13 фінансовому році становитиме 2,2 млн тонн; в 2013/14 - 2,9 млн тонн; в 2014/15 - 3,4 млн тонн; у 2015/2016 - 3,8 млн тонн.

Раніше компанія оголошувала про плани до 2016 року збільшити видобуток вугілля до 4,8 млн тонн.

Компанія також відзначає, що дані прогнози формуються на тлі загального сповільнення темпів зростання економіки в Європі і Китаї.

Довідка УНІАН. Coal Energy об'єднує 10 вугільних шахт, переробку відвалів і потужності зі збагачення. Продає вугілля тепловим енергокомпаніям, коксохімічним, цементним заводам і муніципалітетам. Вона також здійснює експорт до Болгарії, Словаччини, Молдови та Туреччини.

У липні 2011 року Coal Energy продала інвесторам на Варшавській фондовій біржі 25% своїх акцій за 80 млн доларів.

Контрольний пакет належить кіпрській Lycaste Holdings Limited, в якій по 50% володіють Віктор та Марина Вишневецькі.