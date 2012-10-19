«Роснафті» буде легше завантажити сировиною Лисичанський НПЗ - російський експерт

Москва. У разі купівлі «Роснафтою» 50% частки британської нафтогазової компанії BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР Лисичанський НПЗ буде легше завантажити російською нафтою.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутихін.

«Я не виключаю змін в кращу сторону, оскільки «Роснафтою» керує уряд, і їй буде легше домовлятися з поставками нафти за межі Росії з такими компаніями, як «Транснафта», оскільки ця компанія в одній кишені російського уряду», - сказав М. Крутихін.

Він вважає, що якщо українська влада не заважатиме нормальній логістиці Лисичанського НПЗ, то тоді не буде труднощів з постачанням туди російської нафти і завантаженням підприємства.

При цьому він вважає, що в цілому не варто очікувати якихось драматичних змін для України після купівлі «Роснафтою» ТНК-ВР.

«Активи ТНК-ВР в Україні дуже гарні і приносять прибуток і, найімовірніше, вони працюватимуть як раніше. Не думаю, що у такого гіганта, як «Роснафта», після поглинання ТНК-ВР будуть якісь особливі плани відносно активів на території України», - сказав М.Крутихін.

Він підкреслив, що не бачить ніяких неприємних наслідків для України від цього.

Водночас М.Крутихін вважає, що ця угода призведе до великого зміцнення «Роснафти» і це нічого хорошого не дасть російській нафтовій галузі.

«З'являється ще один погано керований монстр типу «Газпрому», - сказав М.Крутихін і додав, що для галузі набагато краще, якби з'являлися дрібні компанії, здатні займатися дрібними родовищами, яких стає все більше і більше в Росії. «Великі компанії дріб'язком не займаються», - додав він.

М.Крутихін також зазначив, що ця угода не вплине на загальні обсяги видобутку нафти в РФ і цей показник залишиться на рівні 500-510 млн тонн на рік протягом найближчих двох десятиліть.

Як повідомляв раніше УНІАН, головним претендентом на купівлю 50% частки британської нафтогазової компанії BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР є державна нафтова компанія РФ «Роснафта».

Придбання половини ТНК-ВР зробить «Роснафту» найбільшим публічно торгуючим у світі виробником сирої нафти.

Термін переговорів британської ВР з консорціумом російських бізнесменів AAR щодо можливого викупу частки британців в ТНК-ВР російськими акціонерами закінчився в середу, 17 жовтня.

Наразі по 50% ТНК-ВР належать британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-груп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - "Ренова" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватника).

Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений наступними ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; ПрАТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).

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