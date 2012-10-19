Ціна Brent наближається до 113 дол. за барель

Ціна нафти Brent наближається до 113 дол. за барель, але, ймовірно, знизиться за тиждень через майбутнє поновлення видобутку на найбільшому родовищі Великобританії, повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, на середину дня ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,25 дол. - до 112,67 дол. за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на 0,14 дол. - до 91,96 дол. за барель.

Компанія-оператор найбільшого родовища Великобританії Buzzard в Північному морі Nexen планує відновити видобуток 21 жовтня після профілактичних робіт.

"Постачання ринку достатнє. Якщо не буде геополітичних чи економічних потрясінь, ринок буде знижуватися в цьому місяці", - сказав стратег із сировинних ринків Societe Generale Джеремі Фрізен.

На його думку, в четвертому кварталі Brent буде торгуватися за 110-115 дол. за барель.

У найближчі місяці виростуть поставки з Африки: влада Південного Судану в четвер наказала нафтовим компаніям відновити видобуток і планує розпочати експорт через три місяці.

"Є побоювання, що попит буде недостатньо сильний, щоб поглинути швидкозростаючу пропозицію", - сказав аналітик Commerzbank Карстен Фріч.

Банк Goldman Sachs в четвер знизив прогноз середньорічної ціни Brent на 2013 рік до 110 дол. за барель зі 130 дол. з урахуванням підвищення видобутку з альтернативних джерел в США і Канаді. Попит на нафту в Китаї у вересні досяг рекордної позначки, але в річному вираженні попит зростає найбільш повільно за останнє десятиліття.

"Ми вже змирилися з песимістичним прогнозом для Китаю, але може бути, ринок змінить думку, що допоможе нафті вирости", - сказав Д.Фрізен.

Лідери Євросоюзу додали ринкам оптимізму, зробивши на саміті в Брюсселі великий крок до створення єдиного банківського наглядового органу для єврозони.

"Важко уявити, що ринок може сприйняти цю новину інакше як позитивну", - упевнений аналітик Swordfish Гері Дженкінс.