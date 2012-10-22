Рада директорів BP схвалила продаж «Роснафті» частки в ТНК-BP за 27 млрд дол., повідомляє The Financial Times.

«Угода ознаменувала кінець спільного підприємства, яке було дуже вигідним для BP, проте виявилося величезним головним болем для компанії», – пише газета.

BP одержить готівкою від 11 до 13 млрд дол., а також між 15% і 20% частки акцій у «Роснафті», повідомляє FT.

ВР і «Роснафта» відмовилися коментувати британському виданню цю інформацію.

Раніше ЗМІ писали, що за належні BP 50% ТНК-BP британська компанія одержить майже 13% акцій «Роснафти» і близько 17 млрд дол. готівкою.

ВР вже володіє 1,3% акцій «Роснафти», які вона придбала в ході IPO держкомпанії в 2006 році. Таким чином, BP стане другим акціонером «Роснафти» після російської держави. BP одержить 12,5% акцій, що належать групі «Роснафта», а також частину держпакету, що перебуває на балансі «Роснафтогазу».