«Центренерго» візьме в «Ощадбанку» кредит на 489 млн грн

Енергетична компанія «Центренерго» візьме в «Ощадбанку» кредит на суму 489 млн грн для реконструкції енергоблоку №2 Трипільської ТЕС.

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити непоновлювані кредитні лінії з лімітами 228 млн грн і 261 млн грн.

Кредитні кошти буде залучено з моменту підписання угоди до вересня 2017 року.

Договір було підписано 11 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовано, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема 10% належать «Альфа-Банку».

У середині червня 2012 року Фонд державного майна України заявив про намір оголосити в серпні п.р. приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 53,289% держпакету акцій ПАТ «Центренерго».