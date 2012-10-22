Україна збільшила поставки електроенергії до Білорусі на 82%

Мінськ. Україна у січні-вересні 2012 року збільшила поставки електроенергії до Білорусі на 82%.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Посольства України в Білорусі Олексій Ємельяненко.

Він відзначив, що у січні-вересні 2012 року Україна поставила до Білорусі 2,954 млрд кВт/год електроенергії, що на 82% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за дев'ять місяців 2012 року Україна збільшила обсяги виробництва електроенергії на 3,7% - до 116 млрд кВт/год.

Усього у січні-вересні цього року Україна експортувала понад 7,1 млрд кВт/год електроенергії, що на 69% більше показника 2011 року.