Акцизи на нафтопродукти в третій декаді жовтня залишаться на базовому рівні

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України не проводило розрахунку на ставки акцизного податку на третю декаду жовтня, залишивши їх на базовому рівні.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, середнє значення котирувань нафти марки Brent за попередню декаду (другу декаду жовтня) становить 114,01 дол. за барель.

Як повідомляв УНІАН, закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо коректування ставок акцизного податку діє з 27 травня 2012 року.

Довідка УНІАН. Коректувальна сума до ставок акцизного збору не застосовується у разі середньої біржової ціни нафти в межах 105-125 дол. за барель.

Базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпального з вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпального з вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпального з вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпального з вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.