«Чорноморнафтогаз» заплатить за устаткування двом компаніям майже 18 млн грн

Великий український видобувник газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» заплатить компаніям «Індекстрейд Україна» (Київ) і «Євроінвестбуд» (Донецьк) майже 18 млн грн за устаткування для добувної промисловості.

Про це сказано у повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщений на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту - 18 жовтня, а кінцевий термін укладення договору - 16 листопада.

Термін постачання продукції - 2012-2013 рр.

Як повідомляв УНІАН, державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» заплатить компанії «Індекстрейд Україна» (Київ) 45,27 млн грн за устаткування для добувної промисловості.

Довідка УНІАН. У кінці серпня 2012 року компанія «Індекстрейд Україна» одержала 49 млн грн від підприємства «Укргеофізика» за канали до наземної геофізичної телеметричної системи для реєстрації сейсмічної інформації Input/Output System Four, АС.

Напередодні, до червня цього року, статутний фонд компанії «Індекстрейд Україна» збільшився з 100 грн до 7,6 млн. грн.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.

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