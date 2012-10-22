«Роснафта» купує 100% акцій ТНК-ВР

Москва. Компанія «НК «Роснафта» оголошує про підписання угоди про основні умови угоди з ВР про придбання 50-процентної частки в ТНК-ВР в обмін на 17,1 млрд дол. грошових коштів і 12,84% акцій «Роснафти», що є в даний час казначейськими.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Роснафти».

«У зв'язку із можливою угодою ВР також зробила пропозицію про викуп додаткових 600 млн. акцій НК «Роснафта», що становлять частку в 5,66% в «Роснафті», у її материнської компанії ВАТ «Роснафтогаз», за ціною 8 дол. за акцію. «Роснафтогаз» може прийняти цю пропозицію до 3 грудня 2012 року», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що «Роснафта» і BP вступили в 90-денний період ексклюзивних переговорів з метою підписання остаточного договору купівлі-продажу щодо ТНК-BP. Підписання остаточної документації стане можливим після схвалення продажу 600 млн. звичайних акцій «Роснафти» «Роснафтогазом» від Уряду Російської Федерації, а також остаточного схвалення угоди з ТНК-ВР радами директорів «Роснафти» і ВР. На додаток, завершення обох угод залежатиме від дотримання інших умов, включаючи схвалення з боку регулюючих органів та інші схвалення, і відбудеться, як очікується, одночасно в 1-й половині 2013 р.

Після укладання цих угод ВР володітиме 19,75% акцій «Роснафти», включаючи частку, що вже є у ВР, в 1,25%. Згідно із законодавством РФ, ця частка володіння дасть право ВР призначити двох із дев'яти членів до Ради директорів «Роснафти».

Придбання 50-процентної частки в ТНК-ВР є унікальною і привабливою стратегічною можливістю значного збільшення вартості «Роснафти» для акціонерів компанії.

Коментуючи угоду, президент і голова правління ВАТ «НК «Роснафта» Ігор Сечін заявив: «Придбання стратегічної частки участі в ТНК-ВР є важливим кроком у розширенні основного бізнесу «Роснафти» і стане прибутковою інвестицією для наших акціонерів, враховуючи значний потенціал зростання видобутку і сінергетичний ефект».

За його словами, «Роснафта» має намір профінансувати грошову складову угоди за допомогою наявних коштів на балансі «Роснафти» і нових кредитних коштів.

«Роснафта» також узгодила основні умови операції з консорціумом ААР («Альфа-Груп», Access Industries і Група Компаній «Ренова») про придбання 50-процентної частки ААР в ТНК-ВР за грошові кошти у розмірі 28 млрд дол. за умови досягнення домовленостей за зобов’язуючими документами, одержання корпоративних і регуляторних схвалень і виконання деяких інших умов.

Угода з ААР є повністю незалежною від угоди з BP.

Bank of America Merrill Lynch і Citigroup Global Markets Ltd виступають в ролі спільних фінансових консультантів «Роснефті» у зв'язку з цими операціями. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP виступає в ролі юридичного консультанта «Роснафти».

Як повідомляв УНІАН, «Роснафта» у разі придбання 50% ТНК-ВР увійде до топ-10 світових нафтогазових гігантів, у разі придбання 100% - у топ-5.

Наразі по 50% ТНК-ВР належить британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - "Ренове" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватніка).