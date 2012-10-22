Митниця призупинила оформлення бензинів

Органи Державної митної служби України з 14:00 п'ятниці, 19 жовтня, зупинили митне оформлення бензинів, водночас імпорт дизельного палива проходить в звичайному режимі.

Про це повідомляє видання OilNews з посиланням на слова імпортерів нафтопродуктів.

Проведене OilNews опитування показало, що станом на ранок 22 жовтня з проблемою митного оформлення бензинів зіткнулися всі основні постачальники: ОККО, WOG, «Паралель», «Асі-ойл», «КЛО» та інші.

Нафтотрейдери повідомляють, що досі не отримали чіткого пояснення від митних органів про причини проблем, що виникли.

На думку окремих учасників ринку,проблеми, що виникли, можуть означати підготовку до впровадження єдиного оператора з оформлення нафтовантажів, як це вже практикувалося в інших галузях, де таке явище отримало назву «модних фірм».

Тим часом, низка ЗМІ повідомила, що з вечора 17 жовтня - ранку 18 жовтня розмитнення вантажів по всій Україні практично зупинилося. При цьому проблема торкнулася не всіх груп товарів, проте не уточнювалося, яких саме.

На думку аналітиків «Консалтингової групи А-95», тривалі проблеми з розмитненням бензинів можуть призвести до дестабілізації ситуації на ринку і зростання цін на нафтопродукти внаслідок ресурсної недостатності і неминучого збільшення витрат при тривалому простої товару на митниці.

За даними «А-95», в січні-вересні 2012 р. імпорт бензину і дизпалива в балансі українського ринку нафтопродуктів становив 60,9%.