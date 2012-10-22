Україна і Росія відновлять переговори про ціну на газ

Москва. Україна і Росія домовилися відновити переговори про ціну на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам в Москві повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко, коментуючи сьогоднішні переговори президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна.

За словами міністра, сторони погодилися, що треба продовжувати діалог з цього питання.

Ю.Бойко відмовився говорити про конкретику, пославшись на те, що вона з'являється, коли йдуть переговори на робочому рівні.

"Зараз тільки буде ухвалене принципове рішення про дату відновлення переговорів. Я думаю, ми обов'язково вас ознайомимо вас з цим", - відзначив Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович сьогодні під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово заявив, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають.

"У зв'язку з цим хочу наголосити, що переговори з актуального для України так званого газового питання тривають, і ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни", - сказав В.Янукович.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

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