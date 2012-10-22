Бойко: LNG-термінал почнуть будувати раніше, ніж Південний потік

Москва. Україна почне будівництво LNG-терміналу з прийому скрапленого газу раніше, ніж Росія почне будівництво Південного потоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко сказав в інтерв'ю журналістам.

«Будівництво Південного потоку ще не почалося, і якщо бути відвертим, то у нас будівництво прийому LNG-газу почнеться раніше на місяць до початку будівництва Південного потоку», - сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів заявив, що будівництво LNG-терміналу з прийому скрапленого природного газу на Чорноморському побережжі почнеться, орієнтовно, 15 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.

«Південний потік» реалізується ВАТ «Газпром» з метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу проект в обхід території України. Проектна продуктивність морської ділянки газопроводу становитиме 63 млрд куб. м на рік. Будівництво «Південного потоку» планувалося почати в грудні 2012 року. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу заплановане на кінець 2015 року.

22 травня в управлінні інформації «Газпрому» повідомили, що реалізація проекту «Південний потік» йде відповідно до графіка, в грудні цього року почнеться будівництво.

Проте на початку жовтня голова комітету Держдуми РФ з енергетики Іван Грачов заявив, що сумнівається, що будівництво «Південного потоку» почнеться в грудні, відзначивши, що остаточне рішення про реалізацію цього проекту буде ухвалено в грудні-січні.