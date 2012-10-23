Нафта торгується різноспрямовано на новинах із Канади та очікуванні статданих зі США

Москва. Світові ціни на нафту у вівторок демонструють різноспрямовану динаміку на тлі новин про відновлення постачань нафти в США через канадський трубопровід Keystone, а також очікувань статданих з ринку нерухомості США, передає РІА «Новини» з посиланням на агентство Bloomberg

Вартість грудневих ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI до 8.46 мск зросла на 0,20 долара, або на 0,23%, - до 88,85 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil знизилася на 0,1 долара, або на 0,09%, - до 109,34 долара за барель.

Як заявив напередодні представник TransCanada Джеймс Міллар (James Millar), компанія відновила постачання нафти по своєму найбільшому трубопроводу Keystone потужністю 590 тисяч барелів на день, що проходить з канадської провінції Альберта до США. Роботу трубопроводу зупинили 17 жовтня поточного року у зв'язку з технологічними проблемами.

Водночас, учасники торгів очікують дані з продажів нових будинків у США, публікація яких запланована на завтра, 24 жовтня. За прогнозами аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, показник у вересні зріс на 3,2% - до 385 тисяч угод, що може стати максимальним значенням з квітня 2010 року.