На шахті «Луганська» другу добу гасять пожежу

У місті Ровеньки другу добу рятувальники продовжують гасити пожежу на шахті «Луганська».

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 7.40 22 жовтня у с. Михайлівка м. Ровеньки на шахті „Луганська” ТОВ «Донецька паливно-енергетична компанія», на горизонті 434 м сталося загоряння дерев’яної крепі. У шахті працювало 107 гірників, які самостійно вийшли на поверхню. Жертв та постраждалих немає. Роботу шахти тимчасово призупинено.

Станом на 7.00 23 жовтня ліквідація пожежі триває. До гасіння пожежі залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працює оперативна група Головного територіального управління МНС в Луганській області.