Відмова митниці оформляти імпортний бензин може призвести до його дефіциту – експерт

Припинення державною митницею оформлення імпортного бензину може призвести до його дефіциту на АЗС України.

Про це УНІАН повідомив експерт галузі Леонід Косянчук.

«Я не думаю, що буде підвищення цін, ціни будуть ті самі, просто бензину не буде», - сказав він.

Також Л.Косянчук відзначив, що ніякої офіційної інформації про заборону розмитнення немає, але бензин не розмитнюють.

«Одержати інформацію у митного комітету не вдається, оскільки всі перебувають у відпустках до 29 числа», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, органи Державної митної служби України з 14:00 п'ятниці, 19 жовтня, зупинили митне оформлення бензинів, при цьому імпорт дизельного пального проходить у звичному режимі.