Янукович говоритиме про газ у листопаді: "питання може вирішити пакетна угода"

Президент України Віктор Янукович має намір обговорити питання постачання російського газу в Україну і ціну на нього на зустрічі з керівництвом РФ, яка, можливо, пройде в листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Вже в листопаді ми знову будемо зустрічатися і обговорювати ці питання, планується держвізит, бізнес-форум у Нижньому Новгороді», - сказав Президент, коментуючи підсумки учорашніх переговорів з російським колегою Володимиром Путіним.

Глава держави заявив також, що питання може вирішити пакетна угода, і зазначив, що зацікавлені сторони, як у Росії, так і в Україні, працюють над базовим питанням.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в державній резиденції в Ново-Огарьово В. Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він підкреслив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обґрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила - в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

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