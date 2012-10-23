Митниця відновила оформлення імпортного бензину

Державна митна служба України з вівторка відновила оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями.

Про це УНІАН повідомив голова представництва Orlen Lietuva в Україні Ігор Майстренко.

«З ранку митниця приймає вантаж за тимчасовими деклараціями», - сказав І.Майстренко.

Представник іншої нафтотрейдерської компанії також підтвердив відновлення оформлення ввезення бензину за тимчасовими деклараціями.

На думку експертів галузі, продовження митницею припинення оформлення ввезення бензину в країну могло спровокувати дефіцит пального на АЗС України.

З п'ятниці, 19 жовтня, митною службою України було припинено ввезення бензину з метою відбору проб і подальшої його перевірки в лабораторії Києва.

Низка підприємств галузі, що займаються закупівлею й перепродажем бензину, стверджують, що перевірка пального завжди проводилася в місцевих лабораторіях.

Разом із тим, за заявами деяких трейдерів, видача тимчасових декларацій не охопила всіх учасників ринку.

Один із трейдерів повідомив УНІАН, що вантаж із двох цистерн загальним об'ємом близько 140 тонн, який прийшов на його адресу, стоїть на кордоні.

«Ніяких пояснень із приводу термінів надання результатів аналізів ми не отримуємо», - сказав трейдер.

За інформацією профільного агентства OilNews, Державною митною службою України з 14:00 п'ятниці, 19 жовтня, було зупинено митне оформлення бензинів, разом із тим імпорт дизельного пального проходив у звичайному режимі.

Як повідомляв раніше УНІАН, у вересні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко під час відвідання Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів.

Наприкінці 2011 року уряд Миколи Азарова, після тривалої дискусії, відмовився від ідеї введення мита на імпорт нафтопродуктів.

Проте вже в липні 2012 року прем'єр заявив, що українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.

На його думку, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Окрім цього, підкреслив М.Азаров, рішення, пов'язане з введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підняття цін на нафтопродукти».

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