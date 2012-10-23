«Газпром» ввів в експлуатацію Бованенківське родовище із запасами 4,9 трлн кубометрів газу

Москва. «Газпром» ввів в експлуатацію гігантське Бованенківське газоконденсатне родовище із запасами 4,9 трлн куб. м, газ якого поставлятиметься споживачам Росії й за кордон.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Сьогодні на Бованенківському нефтегазоконденсатном родовищі відбулися урочисті заходи, присвячені початку промислового видобутку газу в новому великому газоносному регіоні, - на Ямалі. Введено в експлуатацію перші пускові комплекси Бованенківського родовища і системи магістральних газопроводів «Бованенкове - Ухта», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ямальський центр газовидобування приходить на зміну Надим-Пур-Тазовському регіону, який понад сорок років є флагманом із видобутку газу в Росії. Родовища півострова Ямал і прилеглих акваторій мають гігантський потенціал: розвідані запаси, попередньо оцінені й перспективні ресурси газу складають 26,5 трлн куб. м. Це дозволить до 2030 року щорічно видобувати тут до 360 млрд куб. м газу. У найближчі десятиліття здебільшого саме за рахунок ямальського газу задовольнятиметься зростання споживання в Росії й за кордоном.

Бованенківське родовище є найбільшим за запасами газу (4,9 трлн куб. м) на півострові, у зв'язку з чим воно стало першочерговим об'єктом освоєння. До складу введеного в експлуатацію першого пускового комплексу входять установка комплексної підготовки газу (УКПГ) потужністю 30 млрд куб. м газу на рік і 60 свердловин. Видобуток на родовищі поетапно нарощуватиметься по мірі підключення нових свердловин, введення УКПГ і дотискуючих компресорних станцій (ДКС). У 2013 році на родовищі можна буде видобувати до 46 млрд куб. м газу, а в 2017 році його планується вивести на проектну потужність - 115 млрд куб. м газу на рік, що відповідає приблизно шостій частині (17%) від поточного рівня видобутку газу в Росії. У перспективі проектна потужність родовища може бути збільшена до 140 млрд куб. м газу на рік.

Для транспортування ямальського газу до Єдиної системи газопостачання «Газпром» будує систему магістральних газопроводів (СМГ) «Бованенкове - Ухта». Наразі побудовано першу нитку довжиною понад 1240 км (із урахуванням резервних ниток підводних переходів) і першого цеху компресорної станції «Байдарацька». Продовжується будівництво другої нитки й восьми компресорних станцій. Повністю завершити будівництво СМГ планується в 2016 році.

Для виведення газу з Ямалу до країн Західної Європи паралельно з будівництвом СМГ «Бованенкове - Ухта» ведеться будівництво СМГ «Ухта - Торжок» на ділянці «Ухта - Грязовець» і розширення газопроводу «Грязовець - Виборг» із подачею газу в газопровід «Північний потік».

«Жодна країна в світі не створювала нічого подібного в арктичних широтах. Це безпрецедентний проект в історії світової газової промисловості. Створивши принципово новий центр газовидобування за Полярним колом Росія на ділі довела, що в Арктиці їй немає рівних», - зазначив голова «Газпрому» Олексій Міллер.

Зазначається, що мегапроект «Ямал» не має аналогів за рівнем складності. Вуглеводні зосереджені у важкодоступному районі з виключно важкими кліматичними умовами. Півострів характеризується наявністю вічної мерзлоти, тривалим зимовим періодом і низькими температурами (до -50 градусів за Цельсієм). У літній період 80% території Ямалу покрито озерами, болотами й річками, що значно обмежує ділянки, де можна надійно розташовувати промислові об'єкти.

Довідка УНІАН. Газопровід «Ямал-Європа» проходить територією Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини. Його будівництво почалося в 1994 році, а в 2006 році трубопровід вийшов на проектну потужність у 32,96 мільярда кубометрів газу на рік. Кількість компресорних станцій на газопроводі - 14, діаметр труб - 1420 міліметрів, загальна довжина - понад 2 тисячі кілометрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російський експерт: «Газпром» викрили у порушенні антимонопольного законодавства ЄС