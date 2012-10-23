Путін: обсяг видобутку з Бованенковського родовища порівнянний з поставками газу до Європи

Москва. Обсяги видобутку газу з Бованенківського газоконденсатного родовища порівнянні з поставками російського газу до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Президент Росії Володимир Путін.

«Досить сказати, що щорічно на Бованенківському родовищі видобуватиметься 115 млрд куб. метрів газу, а в найближчому майбутньому – вже 140. Це майже весь обсяг нашого експорту до Європи (трохи менше, але майже весь обсяг). Це величезні величини. По суті, ця робота порівнянна з тим, що робилося в Радянському Союзі напочатку великомасштабного видобування газових ресурсів. За масштабами це приблизно така ж подія», - сказав В.Путін.

При цьому він наголосив, що в поточному році «Газпром» реалізує цілий ряд великомасштабних проектів з видобутку та інфраструктурних проектів.

«Маю на увазі і другу нитку «Північного потоку», і рух з реалізації проекту «Південний потік». Ці масштабні програми є ще одним підтвердженням того, що Росія є великим виробником газових ресурсів і надійним постачальником як на внутрішній, так і на зовнішній ринок», - зазначив Президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня «Газпром» ввів в експлуатацію гігантське Бованенківське газоконденсатне родовище із запасами 4,9 трлн куб. м, газ якого поставлятиметься споживачам Росії і за кордон.