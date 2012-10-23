Завершено будівництво другої платформи для Одеського і Безіменного родовищ газу

Великий український добувач газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» завершив будівництво другої платформи (блок-кондуктора) для Одеського і Безіменного родовищ газу і готується до її транспортування на точку установки в 155 кілометрах від берега.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, на даній платформі працюватиме бурова вишка «Незалежність», яка зараз перебуває в турецькому порту Гіресун.

"Всього проектом освоєння Одеського і Безіменного родовищ газу передбачено будівництво і установка чотирьох платформ (блок-кондукторів)", - сказано в повідомленні.

Одна з них (БК-1) вже побудована, встановлена ​​і на ній веде роботи високотехнологічна СПБУ «Петро Годованець».

Другий блок-кондуктор знаходиться в очікуванні установки, а третій - в стадії завершення будівництва.

"Також до кінця року завершиться виготовлення останньої платформи - четвертого блок-кондуктора", - наголошується прес-службою в повідомленні компанії.

Таким чином, найближчим часом з'являться нові майданчики для прискорених робіт з освоєння родовищ для самопідйомних плавучих бурових установок.

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні поточного року «Чорноморнафтогаз» приступив до активної фази освоєння Одеського і Безіменного родовищ природного газу з використанням високотехнологічної бурової установки «Петро Годованець».

До кінця 2012 року сукупний видобуток з пробурених новою високотехнологічною СПБУ свердловин на платформі БК-1 Одеського родовища становитиме не менше 53 мільйонів кубометрів.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».