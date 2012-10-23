У Білорусі на 6,8% підвищено ціни на скраплений газ на АЗС

Мінськ. У Білорусі на 6,8% підвищено ціни на скраплений газ на автозаправних станціях.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, підвищення цін передбачено постановою Міністерства економіки Білорусі від 12 жовтня № 83.

Згідно з документом, з 20 жовтня збільшено граничні роздрібні ціни на скраплений газ для заправки автотранспорту при реалізації на автомобільних газозаправних станціях: мінімальна - з 4.000 (0,47 дол.) до 4.270 (0,50 дол.) білоруських рублів, максимальна - з 4.400 (0,52 дол.) до 4.700 (0,55 дол.) рублів.

Крім того, постановою Мінекономіки Білорусі від 12 жовтня № 82 підвищено на 6,3-15% граничні максимальні відпускні ціни на вуглеводневі скраплені паливні гази для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту.