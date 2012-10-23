Путін доручив «Газпрому» врахувати зростання обсягів сланцевого і скрапленого газу на ринку

Москва.Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» проаналізувати принципи експортної газової політики, зокрема з урахуванням зростання видобутку сланцевого газу й збільшення обсягів торгівлі скрапленим природним газом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні Комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки.

«Ми не новачки на газовому ринку й добре знаємо його закони. Тому сьогодні повинні діяти на ньому гранично обачливо, але водночас дуже гнучко», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що спостерігається загальносвітова тенденція зростання обсягів торгівлі скрапленим природним газом. У цьому напрямку вже почали рухатися такі потужні гравці, як компанії Сполучених Штатів і Канади.

В.Путін зазначив, що все більше держав упроваджують нові технології видобутку й переробки газу. Приміром, у США це дозволяє рентабельно видобувати сланцевий газ. За його словами, в цьому «величезні проблеми», пов'язані з екологією, але, втім, видобуток відбувається. За рахунок продажу попутно вилучених компонентів навіть при низьких внутрішніх цінах у США це стає вигідно. Політики, експерти, бізнес заговорили про справжню «сланцеву революцію». В 2011 році, за наявними даними, обсяг видобутку сланцевого газу в США зріс до 214 млрд куб. м, повідомив він.

«В зв'язку з цим прошу «Газпром» провести необхідний аналіз і доповісти комісії основні принципи експортної газової політики. Ми повинні в такому складі послухати, як наше основне підприємство збирається будувати цю роботу, оскільки від її ефективності дуже багато залежить у всій російській економіці, а міністерство енергетики має зайнятися корегуванням генеральної схеми розвитку газової галузі до 2030 року й нашою Східною газовою програмою і теж доповісти тут, на комісії», - сказав В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» ввів в експлуатацію гігантське Бованенківське газоконденсатне родовище із запасами 4,9 трлн куб. м, газ якого поставлятиметься споживачам Росії та за кордон.

Обсяг видобутку газу з Бованенківського газоконденсатного родовища співставний із поставками російського газу до Європи.

Довідка УНІАН. Державна «Програма створення в Східному Сибіру й на Далекому Сході єдиної системи видобутку, транспортування газу й газопостачання з урахуванням можливого експорту газу на ринки Китаю та інших країн АТР» (Східна газова програма) затверджена у вересні 2007 року наказом Міністерства промисловості та енергетики РФ. Координувати діяльність із реалізації Програми уряд РФ доручив ВАТ «Газпром».

Нагадаємо, поставки російського газу до країн Європи в 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд куб. м у 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року зросла до 27% (із 24% у 2010 році).

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