«Закарпаттяобленерго» за 9 місяців збільшило чистий прибуток у 7 разів

Енергопостачальна компанія «Закарпаттяобленерго» в січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток у 7 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 48,034 млн грн з 6,972 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у зазначений період компанія збільшила виручку від реалізації до 750,9 млн грн з 646,8 млн грн, а чистий дохід до 625,8 млн грн з 539,1 млн грн.

Валовий прибуток за 9 місяців збільшився до 88,828 млн грн з 86,193 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого поточного року Фонд державного майна України визнав ТОВ «Енергетична Україна ТВ» переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго".

Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, державі належать 25% акцій компанії, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», 10,53% акцій компанії належать VS Energy International N.V. (Нідерланди), 50% акцій належать компанії «Енергетична Україна ТВ».