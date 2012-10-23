«Чорноморнафтогаз» будує завод з виробництва пропан-бутану

Великий український добувач газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» почав будівництво заводу з виробництва пропан-бутану в АР Крим.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, даний завод дозволить при нинішніх обсягах видобутку газу виробляти 55 тисяч тонн пропан-бутану і повністю забезпечити цією сировиною споживачів Криму, а також додатково отримувати 18 тисяч тонн конденсату щороку.

«В цілому ж робота нового заводу сприятиме зниженню залежності українських споживачів не тільки від імпортного газу, але й інших енергоносіїв, які зараз поставляються з-за кордону», - наголошується в повідомленні прес-служби компанії з посиланням на слова голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна.

Також у повідомленні підкреслюється, що розпочата робота з будівництва заводу на базі УКПГ «Глібовка» займе до 15 місяців.

Планується, що на повну потужність оновлена ​​УКПГ зможе вийти вже в 2014 році.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутної частини Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».