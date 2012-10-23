Росія продовжує спалювати понад 16 млрд куб. попутного газу - Путін

Москва. Росія продовжує щорічно спалювати понад 16 млрд куб. попутного газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав на засіданні Комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки.

«Як і раніше, попри заходи, що вже вживаються, значна частина цього ресурсу використовується нераціонально, маю на увазі попутний газ. Близько чверті обсягів, що видобуваються, просто спалюється у факелах. 24,6%, або 16,2 млрд куб. метрів. Страшно сказати, це більше, ніж споживання деяких європейських країн за рік», - сказав В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня В.Путін повідомив, що необхідно розглянути поправки до законодавства, які спростять доступ попутного газу в газотранспортні системи.

В.Путін також повідомив, що торік Росія знову зафіксувала лідируюче становище у світі з видобутку нафти.

«У нас було 511 млн. тонн, і це привело до того, що було одержане 66 млрд куб. м попутного газу. Цього року планується, що ми одержимо 70 млрд куб. м попутного газу», - сказав В.Путін.

«Використання попутного газу в розвинених економіках – це десь 95%, у деяких країнах спалювання попутного газу взагалі заборонено, у нас 75,6% тільки використовується, все решта, на жаль, донині спалюється», - сказав В.Путін.