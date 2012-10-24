Нафта дорожчає на позитиві з Китаю

Світові ціни на нафту в середу зростають на тлі даних по індексу ділової активності у виробничому секторі КНР від HSBC, які потішили інвесторів, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість грудневих ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI до 9.02 мск збільшилася на 0,73 долара, або на 0,84%, - до 87,4 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil підвищилася на 0,94 долара, або на 0,87%, - до 109,19 долара за барель.

За даними HSBC, індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю, за первісною оцінкою, збільшився в жовтні до 49,1 пункту з 47,9 пункту у вересні. Таким чином, показник наблизився до 50 пунктів, перевищення яких буде означати зростання виробничої активності в країні.

"Я думаю, учасників торгів порадують ці дані. Враховуючи, що Китай є важливою країною для світового зростання і великим споживачем сировинних і енергетичних товарів, ми раді отриманій статистиці", - відзначає головний ринковий аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер (Ric Spooner), якого цитує агентство Bloomberg.

Крім того, інвестори звернули увагу на дані щодо запасів нафти на гуртових складах країни від Американського інституту нафти (API). За його даними, запаси сировини за тиждень, що завершився 19 жовтня, зросли на 313 тисяч барелів, у той час як аналітики, опитані агентством Platts, прогнозували збільшення показника на 1,7 мільйона барелів.