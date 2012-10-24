Азаров сподівається на кредит МВФ без підвищення тарифів

Прем'єр-міністр Микола Азаров сподівається, що Міжнародний валютний фонд погодиться надати Україні черговий транш за кредитом без виконання умови про підвищення тарифів на енергоносії для населення.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.Азаров заявив в інтерв’ю агентству Reuters у вівторок.

«Я думаю, що є перспективи продовження нашої співпраці (з фондом), і ми в основному виконуємо вимоги МВФ відповідно до програми (2010 року)», - сказав М.Азаров.

«Всі основні грошові та якісні критерії виконуються. Звичайно, це створює сприятливі умови для відновлення фінансування України. Ми сподіваємося, що досягнемо цієї домовленості», - зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.