Нафтотрейдери заявляють про можливу монополізацію імпорту нафтопродуктів

Нафтотрейдери, що входять до Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України», висловлюють глибоку стурбованість у зв'язку із призупиненням митного оформлення бензинів і можливістю монополізації імпорту нафтопродуктів.

Про це повідомила прес-служба асоціації за підсумками позачергового засідання, що відбулося 23 жовтня.

«Ми хочемо офіційно підтвердити наявність даної проблеми у всіх без винятку учасників Асоціації», - сказано в повідомленні.

При цьому, як наголошується у повідомленні, причини відмови в митному оформленні не пояснюються членам об'єднання й до сьогодні, всупереч нормам Митного кодексу, що зобов'язує митницю надати письмове повідомлення про причини відмови.

«Однак основну заклопотаність викликають повідомлення, неофіційно надходять учасникам ринку від працівників регіональних митниць про те, що відразу після виборів, з понеділка, 29 жовтня 2012 р., імпорт нафтопродуктів може бути знову припинений з метою створення спецімпортера, що володіє ексклюзивним правом оформлення на митниці», - наголошується у повідомленні асоціації.

Асоціація також вважає за необхідне попередити про вкрай негативні наслідки, які матиме такий крок.

Останні шість років ринок нафтопродуктів України є стабільним, за цей період не було зафіксовано жодного випадку дефіциту палива, а всі цінові рухи відбуваються в чіткій відповідності з динамікою зовнішнього ринку та мінливим ​​податковим навантаженням на моторні палива.

Така стабільність ресурсного забезпечення ринку зумовлена ​​диверсифікованою системою поставок нафтопродуктів з десятка джерел з імпорту та всередині країни, а також конкуренцією між учасниками ринку, яких у країні понад сотні.

У цьому зв'язку будь-яке порушення сформованої системи забезпечення паливом буде мати виключно дестабілізуючий ефект і в підсумку вдарить по споживачеві палива.

«Нас насторожує той факт, що повідомлення про монополізацію імпорту нафтопродуктів після виборів збігаються із заявами представників діючого уряду про введення з 1 грудня 2012 мит на імпорт нафтопродуктів, що також призведе до зростання цін і руйнування диверсифікованої системи забезпечення України паливом», - сказано в повідомленні.

У зв'язку з серйозністю зазначених ризиків «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» вирішило інформувати про ситуацію, що сталася з необгрунтованим припиненням імпорту нафтопродуктів 19-23 жовтня 2012 Кабінет Міністрів України, Адміністрацію Президента України, зацікавлені міністерства і відомства.

Крім того, про сформовану ситуацію поінформовані дипломатичні відомства країн - експортерів нафтопродуктів в Україну - Литви, Польщі, Румунії та Білорусі, а також представництва Європейської комісії в Україні.

«Ми зацікавлені в подальшій стабільній роботі ринку та членів нашої асоціації. І докладемо всіх зусиль, щоб зберегти надійний механізм нафтопродуктозабезпечення країни», - сказано в повідомленні з посиланням на слова президента об'єднання Леоніда Косянчука.

Нагадаємо, за інформацією профільного агентства OilNews, Державна митна служба України з 14:00 п'ятниці, 19 жовтня, зупинила митне оформлення бензинів, разом з тим імпорт дизельного палива проходив у звичайному режимі. З вівторка оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями було відновлено.

Як повідомляв раніше УНІАН, у вересні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко під час візиту до Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів.

Наприкінці 2011 року уряд Миколи Азарова, після тривалої дискусії, відмовився від ідеї запровадження мита на імпорт нафтопродуктів.

Однак уже в липні 2012 року прем'єр заявив, що українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.

На його думку, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Крім цього, підкреслив М.Азаров, рішення, пов'язане із введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підняття цін на нафтопродукти».