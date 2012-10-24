«Запоріжгаз» за 9 місяців зменшив чистий прибуток у 2,5 раза

Компанія із газопостачання і газифікації «Запоріжгаз» у січні-вересні 2012 року знизила чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року до 51,799 млн грн із 133,195 млн грн.

Про це сказано у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у вказаний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 1,301 млрд грн із 0,593 млрд грн.

Валовий прибуток за 9 місяців п.р. зріс до 31,286 млн грн з 31,046 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2012 року найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 25% акцій ПАТ «Запоріжгаз», заплативши за пакет 16 млн 800 тис грн.

Довідка УНІАН. ПАТ із газопостачання і газифікації «Запоріжгаз» (м. Запоріжжя) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Запорізькій області.

25% акцій ПАТ «Запоріжгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 25% було передано ФДМУ для приватизації, 24,7594% належать «Газтеку», власником ще 14,5% акцій, що раніше належали компанії "РосУкрЕнерго", є компанія Centragas Holding Ltd (Кіпр).

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афілійованим з ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-" і "Кримгазі" та ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd.