«Кримгаз» за 9 місяців зменшив чистий прибуток в 11 разів

Компанія з газопостачання і газифікації «Кримгаз» у січні-вересні 2012 року знизила чистий прибуток в 11 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 24,078 млн грн з 270,073 млн грн.

Про це сказано у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у вказаний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 1,721 млрд грн із 0,718 млрд грн.

Валовий прибуток за 9 місяців зріс до 45,672 млн грн із 39,85 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у кінці вересня найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 23,989% акцій ПАТ "Кримгаз", заплативши за пакет 42 млн 640 тис грн.

«Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афілійованим з ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Севастополь-", "Луганськ-", "Житомир-", "Запоріж-" і "Кримгазі" та ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd.

На початку вересня п.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн грн для купівлі акцій підприємств із газопостачання і газифікації.

Довідка УНІАН. Компанія «Кримгаз» є монополістом на ринках транспортування газу розподільними трубопроводами і постачання газу за регульованим тарифом у Криму.