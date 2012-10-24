«Сумиобленерго» за 9 місяців одержало 86,5 млн грн чистого прибутку

Енергопостачальна компанія «Сумиобленерго» в січні-вересні 2012 року одержала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 86,5 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності, за 9 місяців 2011 року чистий прибуток компанії становить 103,873 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становить 918,439 млн грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становить 111,092 млн грн., за національними стандартами минулого року валовий прибуток становив 149,605 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Сумиобленерго» є монополістом на ринку енергопостачання Сумської області.

25% + 1 акція ПАТ "Сумиобленерго" передано, згідно з ухвалою Кабінету міністрів про створення НАК "Енергетична компанія України", до статутного фонду НАК. За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, найбільшими недержавними власниками компанії є кіпрські Larva Investments Limited і UA Energy Distribution Holding, яким належать пакети 24,99% і 18,5% відповідно. Ще 24,99% акцій належать Bikontia Enterprises Limitet (Кіпр).